Nel torneo ATP di Monaco, Flavio Cobolli ha battuto Alexander Zverev in due set, qualificandosi per la finale del «Bmw Open». La vittoria è arrivata dopo aver superato il campione in carica. Poco dopo, il giovane tennista ha mostrato emozione in seguito alla notizia della scomparsa di un amico 13enne, con lacrime e commozione.

Straordinario Flavio Cobolli che manda al tappeto il campione uscente Alexander Zverev in due set e conquista un posto nella finale del «Bmw Open», Atp 500 da 2.561.110 euro, di scena sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Prova dominante contro il campione uscente Prova sontuosa quella del 23enne romano, numero 16 del mondo e quarto favorito del seeding, che si è imposto per 6-3 6-3 dopo un’ora e 9 minuti di gioco, stoppando la corsa di Zverev verso il quarto titolo in Baviera. Cobolli, che aveva perso entrambi i confronti precedenti col tedesco (ottavi Roland Garros e quarti Halle nel 2025), centra dunque la sua quinta finale in carriera nel circuito maggiore.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Atp Monaco, Cobolli super anche contro Zverev: 2-0 e finale. Poi le lacrime per l'amico 13enne scomparso ieri

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