Cobolli sfida Zverev a Monaco | l’azzurro punta alla seconda finale

Flavio Cobolli affronta Alexander Zverev nei quarti di finale dell’ATP 500 di Monaco. La partita si svolge sul campo principale del torneo, con Cobolli che cerca di raggiungere la sua seconda finale in questa stagione. Zverev, giocatore tedesco, ha eliminato avversari di alto livello nelle precedenti sfide e si presenta come favorito. L’incontro si disputerà su tre set e sarà trasmesso in diretta.

Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev per un posto in finale all'ATP 500 di Monaco. L'incontro, che vede l'azzurro fronteggiare il numero 3 del mondo, si terrà sul campo centrale sabato 18 aprile 2026, con l'inizio previsto non prima delle ore 13:30, dopo la conclusione della sfida tra LuzMatos e ArribageOlivetti. Il percorso dell'azzurro verso la semifinale monacale La stagione sulla terra battuta per il romano prende una piega decisiva nel torneo tedesco. Dopo l'esperienza a Montecarlo, dove .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cobolli sfida Zverev a Monaco: l’azzurro punta alla seconda finale Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale! Flavio Cobolli è in semifinale a Monaco: battuto Kopriva, ora attende ZverevFlavio Cobolli continua la sua corsa sulla terra rossa di Monaco di Baviera e conquista per la prima volta in carriera la semifinale del “BMW Open by... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cobolli liquida Kopriva in due set e vola in semifinale a Monaco; Cobolli a caccia dell’impresa contro Zverev: i precedenti della sfida; Cobolli-Zverev vale la finale: quando e dove vederla; Cobolli batte Kopriva ed è in semifinale all'Atp Monaco: ora c'è Zverev. Cobolli sfida Zverev: semifinale di fuoco a Monaco di BavieraGli scontri diretti sono tutti a favore del tedesco, che ha vinto i due precedenti al Roland Garros e ad Halle nel 2025 ... spaziotennis.com LIVE Cobolli-Zverev, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro il padrone di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Flavio Cobolli ... oasport.it ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Zverev rimonta Cerúndolo ed è in semifinale a Monaco: ora sfida Cobolli. In campo Musetti (LIVE) x.com BMW OPEN ATP500 FLAVIO COBOLLI supera nettamente la sfida contro KOPRIVA e VOLA in SEMIFINALE a MONACO DI BAVIERA ! 6/3 6/2 FORZA FLAVIO ! - facebook.com facebook