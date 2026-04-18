Cobolli sfida Shelton a Monaco | in palio c’è il secondo titolo stagionale | Orario e dove vedere la partita in tv

A Monaco di Baviera, la semifinale di un torneo maschile ha visto Flavio Cobolli, 23 anni, superare Alexander Zverev per la prima volta in carriera e qualificarsi per la finale. Nella seconda semifinale, Ben Shelton ha eliminato Alex Molcan. La finale si giocherà tra Cobolli e Shelton, con in palio il secondo titolo stagionale per il vincitore. La partita sarà trasmessa in diretta TV secondo l’orario stabilito.

Tutti si aspettavano Alexander Zverev, invece ci sarà Flavio Cobolli. Il 23enne italiano ha infatti sconfitto per la prima volta in carriera il rivale tedesco e si è qualificato in finale, dove sfiderà Ben Shelton, che nell’altra semifinale ha invece sconfitto Alex Molcan. Per Cobolli sarà la seconda finale stagionale, la quinta complessiva, la quarta in un Atp 500. Il tennista romano – esattamente come Shelton – va a caccia del secondo titolo stagionale dopo quello vinto a marzo ad Acapulco, in Messico, dove aveva sconfitto Frances Tiafoe. Shelton ha invece vinto a febbraio a Dallas. Cobolli sarà sicuro numero 13 da lunedì (suo best ranking), ma in caso di vittoria su Shelton e contemporanea sconfitta di Rublev a Barcellona contro Fils, salirebbe addirittura alla posizione numero 12.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cobolli sfida Shelton a Monaco: in palio c’è il secondo titolo stagionale | Orario e dove vedere la partita in tv Notizie correlate ATP 500 di Monaco, Cobolli-Shelton: orario e dove vedere la finaleMonaco di Baviera, 18 aprile 2026 - Flavio Cobolli vuole completare il capolavoro sulla terra rossa tedesca. Leggi anche: Sinner-Shelton ora agli Australian Open 2026: orario, precedenti e dove vedere la partita in tv Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ATP Monaco 2026, Fonseca si guadagna la sfida con Shelton. Kopriva sfiderà Cobolli; ATP Monaco 2026: Cobolli vola in semifinale contro Zverev. Shelton sfida Molcan; Cobolli quando gioca la finale di Monaco di Baviera?Sfida Shelton: orario e dove vederla (tv e streaming).; Cobolli sfida Zverev: semifinale di fuoco a Monaco di Baviera. Cobolli, che sorpresa a Monaco Batte Zverev, finale con SheltonPer il romano prima vittoria contro un giocatore nella top ten. Affronterà il vincitore della sfida tra l'americano Shelton (favorito) e il ceko Molcan. A fine partita è scoppiato in lacrime per la mo ... panorama.it Monaco Atp 500: Cobolli batte Zverev e vola in finale, poi il crollo emotivo e la dedica a un ragazzoGrande prestazione del tennista romano, sempre più vicino alla top ten. In finale affronterà l'americano Shelton ... tg.la7.it Inizia la prima semifinale a Monaco di Baviera! Flavio Cobolli sfida il campione uscente Alexander Zverev, con i due precedenti tra i due a favore del tedesco x.com Cobolli-Zverev diretta semifinale Atp Monaco: segui la sfida facebook