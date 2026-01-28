Sinner-Shelton ora agli Australian Open 2026 | orario precedenti e dove vedere la partita in tv

Jannik Sinner affronta Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026. La partita si gioca oggi, mercoledì 28 gennaio. Gli appassionati di tennis potranno seguire l’incontro in diretta in TV o online, mentre il tennista italiano punta a raggiungere le semifinali di uno dei tornei più importanti dell’anno.

Jannik Sinner torna protagonista agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro sfida l’americano Ben Shelton nei quarti di finale del primo Slam della stagione. In palio c’è l’accesso alle semifinali del torneo che Sinner ha già vinto nelle ultime due edizioni. Il numero 2 del mondo arriva all’appuntamento forte di un percorso impeccabile: ha superato Gaston, Duckworth, Spizzirri e Darderi, battuto nel derby azzurro degli ottavi. Dall’altra parte Shelton, uno dei giocatori più esplosivi del circuito, ha eliminato Humbert, Sweeny, Vacherot e Ruud. Sinner-Shelton: orario e precedenti.🔗 Leggi su Funweek.it

Scopri orario e modalità di visione di Sinner-Shelton, quarti di finale degli Australian Open.

L'articolo fornisce informazioni su orari, precedenti e modalità di visione delle partite di Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic agli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione tennistica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

