Flavio Cobolli si è qualificato per la finale del torneo ATP Monaco 2026, il Bmw Open by Bitpanda, che si svolge a Monaco di Baviera. La competizione è di categoria ATP 500. Nel corso della semifinale, Cobolli ha battuto Zverev, assicurandosi così un posto nell’ultimo atto del torneo.

Flavio Cobolli accede alla finale dell’Atp Monaco 2026, il Bmw Open by Bitpanda, torneo di categoria Atp 500 che si disputa a Monaco di Baviera. L’azzurro, numero 16 del ranking, ha battuto in due set il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 10? di gioco. Per il tennista romano è la quinta finale in carriera e la prima vittoria in assoluto contro un Top 5. Cobolli in lacrime ricorda Maselli. Dopo il match vinto a Monaco contro il tedesco, Flavio Cobolli ha indicato il cielo scoppiando in un pianto con la testa nascosta nell’asciugamano. Un gesto per il giovane tennista Mattia Maselli, scomparso ieri.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cobolli in finale all’Atp Monaco 2026, battuto Zverev

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