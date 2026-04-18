Cobolli in finale Atp Monaco Zverev battuto in 2 set

Flavio Cobolli si è qualificato per la finale del torneo Atp di Monaco. L'italiano, numero 4 del seeding, ha sconfitto in semifinale il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 1, con un risultato di 6-3, 6-3. La partita si è giocata oggi, 18 aprile.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli vola in finale nel torneo Atp di Monaco. L'azzurro, testa di serie numero 4, in semifinale batte il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 1, per 6-3, 6-3 oggi 18 aprile. Cobolli attende in finale il vincente della seconda semifinale tra lo statunitense Ben Shelton, numero 2 del tabellone, e lo slovacco Alex Molcan. Cobolli va a caccia del quarto titolo della carriera e del secondo stagionale dopo quello vinto a Acapulco. —[email protected] (Web Info) Il sondaggio: 63% italiani non ha fiducia in Trump. Oltre la metà favorevole a stop sanzioni Russia per gas e petrolio .🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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