Tre tennisti italiani si sono qualificati tra i primi dodici del ranking mondiale, un risultato senza precedenti nella storia del tennis nazionale. La finale di un torneo a Monaco ha portato Flavio Cobolli al numero 12 della classifica, raggiungendo il suo miglior piazzamento e contribuendo a questa nuova quota record per l’Italia. Con lui, Sinner e Musetti occupano posizioni di rilievo tra i migliori giocatori del circuito.

La finale conquistata a Monaco vale molto più di un risultato prestigioso: Flavio Cobolli sale al numero 12 della classifica mondiale, centrando il suo best ranking e scrivendo una pagina di storia per il tennis italiano. Tre italiani tra i primi dodici: non era mai successo Per la prima volta, infatti, l’Italia piazza tre tennisti tra i primi dodici del ranking Atp: Jannik Sinner numero uno del mondo, Lorenzo Musetti stabile tra i migliori dieci e adesso Cobolli alle porte dell’élite assoluta. Un risultato mai raggiunto prima, che certifica la profondità e la qualità di un movimento ormai protagonista a livello globale, capace di esprimere continuità ai massimi livelli.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cobolli insieme a Sinner e Musetti: è (nuovo) record storico per l’Italia con tre azzurri tra i primi dodici

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Tennis, lunedi' storico per l'Italia: 4 azzurri nella Top 20. Sinner, Musetti, Cobolli e DarderiE’ un lunedì storico per il tennis italiano maschile: per la prima volta, infatti, l’Italia può vantare quattro giocatori tra i primi 20 del mondo .

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