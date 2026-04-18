Cobolli impresa pazzesca poi le lacrime | tutta Italia in piedi

Flavio Cobolli si è qualificato per la finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera, battendo con autorità il tedesco Alexander Zverev in due set. La vittoria ha suscitato emozioni tra il pubblico presente, che ha mostrato il suo supporto. Dopo il match, Cobolli ha lasciato il campo con le lacrime, ricevendo un'ovazione da parte degli spettatori. L’evento si è svolto nel rispetto delle regole sanitarie previste.

Flavio Cobolli conquista la finale dell’ Atp 500 di Monaco di Baviera superando con autorità Alexander Zverev in due set. L’azzurro si impone 6-3, 6-3 e, al termine dell’incontro, si commuove fino alle lacrime per l’importanza del risultato. Il successo rappresenta uno dei passaggi più rilevanti della sua stagione e conferma la continuità di rendimento mostrata nelle ultime settimane nel circuito maggiore. Cobolli Zverev: il risultato e la prestazione. Nella semifinale dell’ Atp Monaco, Cobolli gestisce il match fin dalle prime fasi, mantenendo alta l’intensità negli scambi e mostrando solidità al servizio. Il punteggio finale (6-3, 6-3) fotografa un incontro controllato dall’italiano, capace di sfruttare i momenti favorevoli e limitare i passaggi a vuoto.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Cobolli, impresa pazzesca poi le lacrime: tutta Italia in piedi Notizie correlate Cobolli fa l’impresa: batte Zverev e vola in finale a Monaco. Poi la dedica in lacrime al giovane Mattia: “In ogni punto che giocherò, ti penserò”Un doppio 6-3 per battere per la prima volta Alexander Zverev, numero 3 del mondo, a Monaco di Baviera – a casa sua – in semifinale. Atp Monaco, Cobolli scatenato contro Zverev: 2-0 e finale. Poi le lacrime per l'amico 13enne scomparso ieriStraordinario Flavio Cobolli che manda al tappeto il campione uscente Alexander Zverev in due set e conquista un posto nella finale del «Bmw Open»,... Tutti gli aggiornamenti Cobolli, impresa e shock: batte Zverev, poi la dedica in lacrime: Questa vittoria è solo per teIl tennista romano stacca il pass per la finale a Monaco di Baviera dopo aver battuto per la prima volta in carriera il tedesco: ecco chi sfiderà nel match conclusivo ... tuttosport.com Cobolli batte Zverev e vola in finale a Monaco, poi le lacrime per il piccolo Mattia: E’ per luiFlavio Cobolli ha vinto contro Alexander Zverev in 2 set (6-3, 6-3) conquistando la finale dell'ATP 500 di Monaco in programma domenica 19 aprile ... fanpage.it