Cobolli batte Zverev e vola in finale a Monaco | vittoria dedicata all’amico scomparso

Al BMW Open di Monaco, il tennista romano ha vinto la semifinale contro il campione in carica, portandosi in finale. La partita si è conclusa in due set, con una prestazione molto apprezzata dai presenti. La vittoria è stata dedicata a un amico recentemente scomparso. La finale si giocherà nelle prossime ore, portando il tennista a una possibile prima finale stagionale.

Prestazione straordinaria del tennista romano al BMW Open: successo in due set contro il campione uscente. Impresa di Flavio Cobolli che conquista la finale del BMW Open superando in due set il campione uscente Alexander Zverev. Sul rosso dell’Iphitos Tennis Club il 23enne romano, numero 16 del ranking mondiale e quarta testa di serie del torneo, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 dopo un’ora e 9 minuti di gioco. Una prestazione solida e autoritaria che ha interrotto la corsa del tedesco verso il quarto titolo in Baviera e ha regalato all’azzurro la quinta finale in carriera nel circuito ATP. Cobolli tornerà in campo domani per giocarsi il trofeo contro il vincente della semifinale tra Ben Shelton e Alex Molcan.🔗 Leggi su Sportface.it

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