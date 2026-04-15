Sabrina Carpenter al Coachella | il trionfo Dior tra cinema e pop

Durante il primo fine settimana del Coachella 2026 in California, l’attenzione si è concentrata anche sulla presenza di Sabrina Carpenter, che ha partecipato all’evento. La cantante e attrice ha indossato capi della collezione Dior, attirando l’attenzione dei media e dei fan. La manifestazione, noto festival musicale, si è conclusa con un momento di svolta nelle relazioni tra il mondo della moda e quello della musica.

La California ospita questa settimana il Coachella 2026, un evento che ha la chiusura del primo fine settimana segnando un punto di svolta nelle dinamiche tra l’industria della moda e i grandi festival musicali. La notizia principale riguarda la scelta strategica di Dior, che ha deciso di vestire interamente Sabrina Carpenter per il suo set da headliner, segnando un passaggio fondamentale rispetto alle collaborazioni sporadiche del passato. L’estetica Hollywoodiana di Sabrina Carpenter sotto la direzione di Jonathan Anderson. Il palco del festival californiano è diventato lo scenario per una narrazione visiva che ha attinto a piene mani dal cinema classico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sabrina Carpenter al Coachella: il trionfo Dior tra cinema e pop Sabrina Carpenter's Coachella billboards Al via il Coachella Festival: da Sabrina Carpenter a Justin Bieber, ecco i concerti più attesiAnche se da anni si parla di una kermesse un po’ in declino rispetto ai fasti del passato, si tratta comunque di un appuntamento irrinunciabile, non... Sabrina Carpenter porta al Coachella la manicure “vintage red” più hot dell’annoSe pensavi che al Coachella Valley Music and Arts Festival bastassero outfit iconici e scenografie insane, Sabrina Carpenter ha appena alzato...