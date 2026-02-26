Ero la Zingara di Rai 1 non sapevo leggere i tarocchi ma la gente mi chiedeva i numeri del Lotto Dopo quell’esperienza mi sono rasata a zero e sono partita | parla Cloris Brosca

Il nome di Cloris Brosca rimane, nell’immaginario collettivo, legato alla figura della Zingara di Luna Park, il programma di Rai1 che negli anni ’90 conquistò il preserale con ascolti di 8 milioni di telespettatori. “Ero una dicitrice di indovinelli in endecasillabi a rima baciata, avevo un’aria molto sussiegosa. Poi Baudo prese a stuzzicarmi e i nostri siparietti regalarono ulteriore visibilità al mio personaggio” ricorda Brosca intervistata da Vanity Fair. L’esperienza come Zingara. L’attrice ammette come non sapesse davvero leggere i tarocchi, “però mi attiravano! Pensi che mi proposero di aprire un call center dedicato all’astrologia. ‘Che te ne importa se non ne sai niente’, mi dissero, come se andasse bene qualunque corbelleria mi uscisse di bocca”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

