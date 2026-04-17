Dalla laurea al libro scandalistico la versione di Claudia Conte in una lettera del legale | Zero favoritismi e illegalità

Claudia Conte ha inviato una lettera attraverso il suo avvocato, l’avvocato Domenico Forgione, indirizzata all’agenzia Adnkronos. Nella comunicazione, l’ex studentessa spiega la sua versione dei fatti in merito alla pubblicazione di un libro considerato scandalistico. Nel testo, si afferma che non sono stati adottati favoritismi o pratiche illegali durante le fasi che riguardano la sua carriera e la sua formazione.

Claudia Conte fornisce la sua versione dei fatti. Lo fa con una lettera firmata dal suo legale, l’avvocato Domenico Forgione del foro di Napoli, e indirizzata all’agenzia Adnkronos. Dopo l’onda mediatica che l’ha travolta da quando ha reso pubblica la sua relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la giornalista non era più intervenuta pubblicamente. Ora, però, ribadisce la sua posizione sui titoli di studio e sul presunto libro-scandalistico, e annuncia possibili azioni legali nei confronti di chi avrebbe diffuso notizie ritenute diffamatorie. I titoli di studio e la carriera professionale della giornalista. Nel testo,...🔗 Leggi su Open.online

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Claudia Conte, spunta la laurea telematica; Claudia Conte e i soldi dal ministero di Sangiuliano e Giuli per l'amica di Piantedosi. La voce sulla spinta per la Rai: spunta il nome di un leghista; Claudia Conte, nuovi dubbi tra curriculum e fotomontaggi; Claudia Conte: il suo passato tra cinema, Temptation Island e il giallo sulla laurea alla Luiss.

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Dopo l’intervista sulla relazione con il ministro Matteo Piantedosi, l’avvocato Domenico Forgione interviene per la giornalista Claudia Conte: "Mai rilasciate dichiarazioni ulteriori per non alimentare il gossip. Basta insolenze e ricostruzioni infondate, si procede - facebook.com facebook

#Bonelli contro #Piantedosi per la vicenda Claudia #Conte: "Al governo si crede Brad Pitt": E intanto si scopre che la giornalista si è laureata online in 8 mesi. x.com