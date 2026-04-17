Dalla laurea al libro scandalistico fino alla carriera la versione di Claudia Conte in una lettera del legale | Zero favoritismi e illegalità

Claudia Conte ha inviato una lettera attraverso il suo legale, l’avvocato Domenico Forgione, indirizzata all’agenzia di stampa Adnkronos. Nella comunicazione, la persona chiarisce alcuni aspetti relativi alla sua carriera, dalla laurea al libro controverso, affermando che non ci sono favoritismi né atti illegali nelle sue vicende. La lettera rappresenta la versione ufficiale dell’interessata sui fatti in questione.

Claudia Conte fornisce la sua versione dei fatti. Lo fa con una lettera firmata dal suo legale, l’avvocato Domenico Forgione del foro di Napoli, e indirizzata all’agenzia Adnkronos. Dopo l’onda mediatica che l’ha travolta da quando ha reso pubblica la sua relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la giornalista non era più intervenuta pubblicamente. Ora, però, ribadisce la sua posizione sui titoli di studio e sul presunto libro-scandalistico, e annuncia possibili azioni legali nei confronti di chi avrebbe diffuso notizie ritenute diffamatorie. I titoli di studio e la carriera professionale della giornalista. Nel testo,...🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Claudia Conte, parla il legale: “Zero rivelazioni choc, zero illegalità o favoritismi, zero complotti e zero ricatti”(Adnkronos) – Dall'esplosione del caso mediatico legato al suo rapporto con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, Claudia Conte ha scelto di...

Claudia Conte, la conferma del governo: «Nessun titolo alla Luiss, ha una laurea telematica»«L’interpellanza che ho presentato riguardava il percorso universitario e il titolo di studio conseguito dalla giornalista Claudia Conte.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Claudia Conte, spunta la laurea telematica; Claudia Conte e i soldi dal ministero di Sangiuliano e Giuli per l'amica di Piantedosi. La voce sulla spinta per la Rai: spunta il nome di un leghista; Claudia Conte, nuovi dubbi tra curriculum e fotomontaggi; Claudia Conte: il suo passato tra cinema, Temptation Island e il giallo sulla laurea alla Luiss.

«Claudia Conte non è laureata alla Luiss». Il ministero risponde a BonelliLa professionista ha conseguito il titolo di dottoressa in Legge all’università telematica Pegaso. Domani aveva svelato il giallo della laurea ... editorialedomani.it

Claudia Conte, il Ministero chiarisce: laurea conseguita all'università telematicaDalla risposta del Mim a un’interpellanza parlamentare emerge che la giornalista ha iniziato gli studi alla Luiss Guido Carli, formalizzando la rinuncia nel 2016, per poi completarli all’Università Te ... ciociariaoggi.it

Angelo Bonelli (Avs) torna a parlare di Claudia Conte e delle ‘facilitazioni’ che avrebbe avuto in virtù del suo legame (emerso nelle scorse settimane) con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Bonelli ha parlato alla Camera dopo aver ascoltato la risposta d - facebook.com facebook

#Bonelli contro #Piantedosi per la vicenda Claudia #Conte: "Al governo si crede Brad Pitt": E intanto si scopre che la giornalista si è laureata online in 8 mesi. x.com