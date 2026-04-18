Claudia Conte il legale | Zero complotti zero illegalità

Il caso della laurea di Claudia Conte è stato chiarito, mentre restano ancora da capire alcuni aspetti riguardanti i suoi incarichi radiofonici. Il suo legale ha dichiarato che la donna non intende rilasciare commenti o interviste sulla sua vita privata, precisando che non ci sono coinvolgimenti in complotti o attività illegali. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle questioni ancora in sospeso.

Claudia Conteha deciso di rompere il silenzio tramite il suo legale. Secondo loro finora sono state dette una serie di faziosità e non ci sarebbero alcune “rivelazioni shock”da far emergere. Nel frattempo, mentre lei sceglie la strada del silenzio, non rilasciando interviste e continuando a fare il suo lavoro,Rai News24, in occasione dello sciopero dei giornalisti, la premia,mandando in onda per ben due volte, alle 5.30 e alle 15.30, il suo documentario lo scorso 16 aprile. Sempre in questi giorni, inoltre, su Rai3 sta andando in onda lo speciale sul viaggio dell’Amerigo Vespucci, di cui lei è madrina. In qualche documento scritto a...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Claudia Conte, il legale: “Zero complotti, zero illegalità” Notizie correlate Claudia Conte, parla il legale: “Zero rivelazioni choc, zero illegalità o favoritismi, zero complotti e zero ricatti”(Adnkronos) – Dall'esplosione del caso mediatico legato al suo rapporto con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, Claudia Conte ha scelto di... Leggi anche: Dalla laurea al libro scandalistico, la versione di Claudia Conte in una lettera del legale: «Zero favoritismi e illegalità» Altri aggiornamenti Temi più discussi: Claudia Conte, parla il legale: Zero rivelazioni choc, zero illegalità o favoritismi, zero complotti e zero ricatti; Dalla laurea al libro scandalistico, la versione di Claudia Conte in una lettera del legale: Zero favoritismi e illegalità; Caso Piantedosi, il legale di Claudia Conte: Zero rivelazioni choc, zero ricatti; Le Iene: SORTINO: Claudia Conte: un nuovo caso Boccia? Video. Claudia Conte, parla il legale: Nessun libro scandalistico, pronti ad agire contro le diffamazioni(Adnkronos) - Dopo giorni di polemiche sul presunto legame con il ministro Matteo Piantedosi, Claudia Conte rompe il silenzio attraverso il suo ... iltempo.it Claudia Conte difesa dal legale nessuna rivelazione scioccante nessun reato nessun complotto o ricattoIl caso mediatico su Claudia Conte e le azioni legali annunciate La giornalista e conduttrice Claudia Conte, finita al centro di un intenso caso medi ... assodigitale.it Dall'esplosione del caso mediatico legato al suo rapporto con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, Claudia Conte ha scelto di non rispondere ai media, annunciando di essersi rivolta a un legale per tutelare la sua persona. Oggi l'avvocato Domenico Forgi facebook Te la do io l’Amerigo Rai 3 trasmette gli episodi sul viaggio della Vespucci, la nave scuola della Marina militare. Ci sarà anche la madrina Claudia Conte Intanto, scavando nell’aerofobia di Mazzi, si scopre che... x.com