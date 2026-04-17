Claudia Conte parla il legale | Zero rivelazioni choc zero illegalità o favoritismi zero complotti e zero ricatti

Claudia Conte ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ai media riguardo al suo rapporto con il ministro dell’Interno e ha annunciato di aver incaricato un avvocato per tutelare i propri interessi. Un legale ha comunicato che non ci sono state rivelazioni sconvolgenti, né illegalità, favoritismi, complotti o ricatti legati alla vicenda. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica, portando all’attenzione il silenzio della persona coinvolta.

(Adnkronos) – Dall'esplosione del caso mediatico legato al suo rapporto con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, Claudia Conte ha scelto di non rispondere ai media, annunciando di essersi rivolta a un legale per tutelare la sua persona. Oggi l'avvocato Domenico Forgione del foro di Napoli scrive una lettera al direttore dell'Adnkronos Davide Desario in cui. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Claudia Conte-Piantedosi, il ministro dà mandato a un legaleIl ministro dell’Interno Matteo Piantedosi non commenta la bufera scatenata dall’intervista della giornalista Claudia Conte, che ha ammesso di avere... Piantedosi dà mandato a un legale per il caso di Claudia ConteAGI - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato a un legale per tutelarsi contro chi a qualsiasi titolo ipotizza favoritismi,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Claudia Conte, spunta la laurea telematica; Crozza-Piantedosi e il caso Claudia Conte: Guardavo solo il 'curriculum'...; È sempre Cartabianca: Piantedosi, Claudia Conte e gli incarichi che fanno discutere Video; L'intervista alla giornalista Claudia Conte secondo Luca e Paolo. Claudia Conte, parla il legale: Zero rivelazioni choc, zero illegalità o favoritismi, zero complotti e zero ricatti(Adnkronos) - Dall'esplosione del caso mediatico legato al suo rapporto con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, Claudia Conte ha scelto di non rispondere ai media, annunciando di essersi rivol ... lanuovasardegna.it Claudia Conte riappare sui social dopo il caso Piantedosi: cosa ha dettoHa rotto il silenzio dopo alcuni giorni di silenzio, Claudia Conte, coinvolta nel caso Piantedosi, dopo aver raccontato della loro relazione. newsmondo.it Angelo Bonelli (Avs) torna a parlare di Claudia Conte e delle ‘facilitazioni’ che avrebbe avuto in virtù del suo legame (emerso nelle scorse settimane) con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Bonelli ha parlato alla Camera dopo aver ascoltato la risposta d - facebook.com facebook #Bonelli contro #Piantedosi per la vicenda Claudia #Conte: "Al governo si crede Brad Pitt": E intanto si scopre che la giornalista si è laureata online in 8 mesi. x.com