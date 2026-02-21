Classifica Mondiale Superbike 2026 | Bulega vola al comando

Bulega conquista il primo posto nella classifica mondiale di Superbike 2026. La gara di apertura, disputata a Jerez, ha visto il pilota italiano dominare fin dall'inizio, grazie a una partenza sprint e a una strategia ben studiata. Gli appassionati seguono con attenzione ogni tappa, mentre il campione si prepara per le prossime gare in calendario. La stagione si prospetta ricca di emozioni, con i concorrenti pronti a sfidarsi su circuiti diversi.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Dopo l’avvio in Australia, la stagione si svolgerà interamente in Europa con due appuntamenti in Italia (13-14 giugno a Misano e 26-27 settembre a Cremona), due eventi in Spagna (Aragon e Jerez), due prove in Portogallo (Portimao ed Estoril), la Classica di Assen e poi Ungheria, Cechia, Gran Bretagna, Francia.🔗 Leggi su Oasport.it

Superbike, Mondiale 2026: tutti i piloti italiani. Bulega guida la nutrita pattuglia azzurraPerché nove piloti italiani correranno nel Mondiale Superbike 2026, Bulega guida il gruppo azzurro Bulega si prepara a partire con la sua moto del team ufficiale e guida la vasta squadra di italiani che scenderanno in pista nel campionato.

Superbike, la grande occasione di Nicolò Bulega nel Mondiale 2026: i principali avversari per il titoloNicolò Bulega si prepara a sfidare i rivali più forti nel Mondiale Superbike 2026, una stagione che potrebbe segnare la svolta della sua carriera.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.