Classifica Album | Nayt entra direttamente al primo posto con Io Individuo seguito dai BTS

Nella classifica degli album pubblicata da Fimi e NIQ, Nayt debutta al primo posto con il suo nuovo lavoro intitolato

Cambia volto il podio della Classifica Album stilata da Fimi e NIQ, nel quale continua a mantenere salda la sua posizione Olly, e che accoglie le new entry di Nayt e BTS. La top ten si apre con Bestiario Musicale di Lucio Corsi alla #10. Il primo lavoro in studio del cantautore è stato pubblicato nel 2017 ed è un concept album incentrato sugli animali selvatici tipici della Maremma. A distanza di nove anni dalla sua release, ild debutto discografico, questa settimana raggiunge la sua posizione più alta in classifica. Fulminacci scivola dalla #2 alla #9 con Calcinacci. Il quarto album dell’artista capitolino dal quale è estratto il brano sanremese Stupida Sfortuna, presenta due ospiti nella tracklist, Franco 126 e Tutti Fenomeni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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