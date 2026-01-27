Incidente stradale sulla SP22 a Civitella in Val di Chiana | due feriti

Un incidente sulla SP22 a Civitella in Val di Chiana ha coinvolto due veicoli, provocando due feriti. L'intervento del 118 è stato attivato alle 14.09 per le necessarie cure. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le autorità si occupano di gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale nella zona.

È stato attivato alle ore 14.09 il 118 ASL TSE per un incidente stradale avvenuto lungo la SP22, nel territorio comunale di Civitella in Val di Chiana, che ha coinvolto due autovetture. Sul posto sono intervenuti l'auto infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Nell'impatto sono rimasti feriti due uomini: un 57enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo in codice 2, mentre un uomo di 36 anni è stato condotto nello stesso nosocomio in codice minore. Le loro condizioni non risultano al momento preoccupanti.

