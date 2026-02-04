Civitella Val di Chiana | paura in un appartamento andato a fuoco

Nella notte un incendio ha distrutto un appartamento a Civitella Val di Chiana, in provincia di Arezzo. Le fiamme sono divampate in modo improvviso, causando paura tra i residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno spento il rogo, ma l’appartamento è andato quasi completamente distrutto. Per fortuna, nessuno si è fatto male. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Civitella in Val di Chiana (Arezzo), 4 febbraio 2026 – Incendio in un appartamento nell’aretino, vicino a Civitella Val di Chiana. Le fiamme si sono sprigionate in un’abitazione della frazione Badia al Pino. Immediato l’intervento dei pompieri del comando di Arezzo, intervenuti con tre squadre e tre mezzi: un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala. Le fiamme sono divampate all’interno di un’abitazione che fa parte di un complesso residenziale a schiera. Per questo, i pompieri hanno subito provveduto a spegnere il fuoco, mettendo in sicurezza l’area così che le fiamme non si propagassero agli appartamenti confinanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Civitella Val di Chiana: paura in un appartamento andato a fuoco Approfondimenti su Civitella Val di Chiana Incidente stradale sulla SP22 a Civitella in Val di Chiana: due feriti Un incidente sulla SP22 a Civitella in Val di Chiana ha coinvolto due veicoli, provocando due feriti. Civitella Val di Chiana: auto finisce fuori strada nella notte, un ferito Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Civitella Val di Chiana Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026 a Civitella; Incidente sulla SP22 a Civitella in Val di Chiana; Incidente a Civitella in Val di Chiana: due uomini trasportati all’ospedale San Donato di Arezzo; Assemblea Regionale di Slow Food Toscana a Civitella. Appartamento in fiamme nella notte con tre persone all'interno trasportate in ospedale per intossicazioneE' successo a Badia al Pino, intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo in un complesso a schiera ... corrierediarezzo.it Strage nazista di Civitella Val di Chiana, il risarcimento è prescritto: un’altra beffa per un erede delle vittimeDopo le sentenze di risarcimento impugnate dall’avvocatura dello stato, per le stragi naziste del 1944 arriva anche l’eccezione di prescrizione civile sollevata direttamente dal ministero ... corrierefiorentino.corriere.it Il giorno 29 gennaio gli ospiti del Centro Diurno Malpighi parteciperanno a una visita guidata alla Sala della Memoria di Civitella in Val di Chiana, in occasione del Giorno della Memoria. Un momento di approfondimento e consapevolezza dedicato alla conos - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.