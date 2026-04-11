Nel match disputato al PalaMagis, la squadra di Civitanova ha perso i primi due set contro Verona, ma è riuscita a recuperare e vincere i successivi tre parziali, conquistando così la qualificazione alla finale scudetto. La rimonta si è conclusa con il punteggio complessivo di 3-2, portando Civitanova a un passo dalla finale, mentre Verona si ferma prima dell’ultimo step della serie.

Civitanova si è resa protagonista di una rimonta furibonda al PalaMagis e ha sconfitto Verona nella gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile, portandosi in vantaggio per 2-1 nella serie al meglio delle cinque partite: chi vince tre incontri si qualifica all’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore, dunque la Lube è a un solo successo dal meritarsi il confronto contro chi la spunterà tra Perugia e Piacenza (i Block Devils conducono per 2-0). Sotto per 2-0 nella tana degli scaligeri, la sesta forza della stagione regolare ha mostrato i muscoli e ha messo alle corde la seconda classificata della Superlega, offrendo una prestazione tecnica e agonistica di notevole spessore per imporsi al tie-break.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Civitanova inventa la rimonta furibonda, espugna Verona dallo 0-2 e vola a una vittoria dalla finale scudetto!

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