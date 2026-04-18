Ciurlanti Paolucci Leoperdi e Marchetti Poker di ori per la Ginnastica Macerata

Durante il Campionato Interregionale svoltosi lo scorso fine settimana a Pomigliano d’Arco, le atlete della Ginnastica Macerata hanno ottenuto numerose medaglie. Tra le atlete che si sono distinte ci sono ciurlanti, paolucci, leoperdi e marchetti, che hanno vinto quattro medaglie d’oro. La società esprime soddisfazione per i risultati raggiunti dalle sue sportive in questa competizione.

Grande soddisfazione per la Ginnastica Macerata al termine del Campionato Interregionale svoltosi lo scorso fine settimana a Pomigliano d’Arco, dove le atlete biancorosse hanno conquistato diverse medaglie. Nella categoria Gold le rispettive medaglie: Arianna Ciurlanti, oro nella Senior, Margherita Paolucci, prima nella Junior B, Norah Leoperdi, prima classificata nella JA2, e Diana Marchetti, vincitrice nella JA1. Risultati di altissimo livello che confermano l’eccellenza del lavoro tecnico della società. Per Arianna Ciurlanti, questo successo rappresenta anche il miglior trampolino verso il prossimo importante impegno internazionale: l’atleta è infatti attesa in Giappone per la Suzuki World Cup, dove porterà con sé l’orgoglio della Ginnastica Macerata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciurlanti, Paolucci, Leoperdi e Marchetti. Poker di ori per la Ginnastica Macerata Notizie correlate Finali regionali gold junior e senior: la Ginnastica Falciai protagonista. Bindi e Berti conquistano due oriA Terranuova si sono svolte ieri le finali regionali Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica, una rassegna che ha riunito le migliori atlete della... Ginnastica Artistica, Trofeo Jesolo 2026: l’Italia brilla nelle finali. Ori per Gava, Di Pietro e BorsoiSi chiude con un bilancio estremamente positivo la XVII edizione del Trofeo Città di Jesolo.