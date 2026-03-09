Finali regionali gold junior e senior | la Ginnastica Falciai protagonista Bindi e Berti conquistano due ori

A Terranuova si sono svolte ieri le finali regionali Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica, un evento che ha visto la partecipazione delle migliori atlete della regione. Tra le protagoniste, la Ginnastica Falciai si è distinta con due medaglie d’oro conquistate da Bindi e Berti. La competizione ha mostrato un livello tecnico elevato, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

A Terranuova si sono svolte ieri le finali regionali Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica, una rassegna che ha riunito le migliori atlete della regione e che ha offerto uno spettacolo di alto livello tecnico A Terranuova si sono svolte ieri le finali regionali Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica, una rassegna che ha riunito le migliori atlete della regione e che ha offerto uno spettacolo di alto livello tecnico. In questo contesto, la Ginnastica Falciai si è distinta con risultati importanti, confermando la qualità del lavoro svolto in palestra e la crescita delle proprie ginnaste. Nella categoria Senior 1, splendida vittoria per Ginevra Bindi, che ha conquistato la medaglia d’oro:complessivamente il settimo titolo regionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

