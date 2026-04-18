Citroën 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Il 18 aprile 2026 viene presentato il nuovo SUV Citroën C5 Aircross, considerato l’ammiraglia del marchio. Il modello è dotato di un motore Hybrid 145 da 33 kW. L’azienda ha pubblicato un elenco aggiornato di tutti i modelli Citroën disponibili nel 2026, con dettagli sui prezzi e sulle caratteristiche di ciascuno. Questo aggiornamento include anche le versioni più recenti e le opzioni di acquisto offerte dal brand.

Aggiornato 18 aprile 2026: svelato il nuovo SUV Citroën C5 Aircross — ammiraglia del brand con motore Hybrid 145 da 33.990€, PHEV 225 CV da 42.990€. Citroën è prima in Italia nel primo trimestre 2026 con +12,3% a volumi Europa. Citroën è il marchio Stellantis del comfort accessibile, con sospensioni proprietarie Advanced Comfort e filosofia “auto per tutti”. In Italia 2026 copre sei modelli, dalla nuova C3 entry-level da 16.700€ al C5 Aircross ammiraglia, con versioni elettriche ëC3 ed ëC4 a prezzi aggressivi. Ecco il listino completo. Tutti i modelli Citroën 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Motori C3 Utilitaria B 16.700€ PureTech 100, Hybrid 110 CV e-DCS6 ëC3 Utilitaria elettrica da 23.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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