Conte | Io CT? Fossi presidente FIGC mi prenderei in considerazione

Durante una conferenza stampa, Antonio Conte ha commentato la vittoria del Napoli contro il Milan, parlando degli obiettivi del club per questa stagione. Ha anche affrontato le voci che lo collegano alla panchina della Nazionale italiana, dichiarando che, se fosse il presidente della FIGC, valuterebbe questa possibilità. Le sue parole sono arrivate nel contesto delle discussioni sul suo futuro e le opportunità legate alla guida della nazionale.

Antonio Conte ha commentato in conferenza stampa la vittoria del Napoli contro il Milan, soffermandosi sia sugli obiettivi stagionali del club partenopeo sia sulle recenti voci che lo accostano alla panchina della Nazionale italiana. Il tecnico ha innanzitutto sottolineato l’importanza del successo ottenuto contro i rossoneri: tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League. “Abbiamo conquistato una vittoria molto importante per la zona Champions, anche se questo aspetto sembra passare un po’ in secondo piano”, ha spiegato Conte. “Milan e Juventus sono club di primissimo livello e l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro non è affatto scontato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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"Prestare Conte alla Nazionale Se me lo chiedesse Antonio penso di sì ma poiché è molto intelligente, fintantoché non esiste un interlocutore serio e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe". Il presidente De Laurentiis ha parlato dell'ipotesi di - facebook.com facebook

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