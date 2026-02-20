Bike Today | Filippo Turconi pronto al salto di qualità nel 2026

Filippo Turconi si prepara a fare un passo avanti nel suo percorso nel mondo delle bici. Dopo aver mostrato buone doti nelle gare giovanili, il giovane atleta ha deciso di allenarsi duramente per migliorare le sue prestazioni nel 2026. Con l’obiettivo di conquistare risultati più importanti, Turconi sta intensificando i ritiri e le competizioni di livello superiore. La sua determinazione lo spinge a puntare sempre più in alto nel panorama ciclistico italiano.

Nuova puntata di Bike Today con protagonista uno dei giovani più interessanti del panorama italiano: Filippo Turconi. Il varesino classe 2005, in forza alla Bardiani CSF 7 Saber, è pronto al definitivo salto nel ciclismo professionistico. Dopo due stagioni in cui ha già assaggiato il mondo dei "pro" con la squadra dei Reverberi, alternando l'attività tra élite e Under 23, il 2026 segna per lui l'ingresso stabile tra i grandi. Turconi ha costruito il suo percorso con successi e piazzamenti importanti nelle categorie giovanili, mostrando una crescita costante che lo ha portato a salire di livello già nel finale della scorsa stagione tra gli élite.