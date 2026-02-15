Sport italiano in lutto il giovane campione morto nel terribile incidente
Il giovane ciclista Francesco Mazzoleni, di appena 18 anni, è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si allenava sulla strada di casa a Barzana, in provincia di Bergamo. La vettura ha colpito il ragazzo durante un giro mattutino, causando ferite gravissime. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia, ancora sotto shock per la tragedia.
La comunità di Barzana, in provincia di Bergamo, piange la morte di Francesco Mazzoleni, il ciclista 18enne investito da un’auto mentre si allenava sulle strade di casa. Il giovane atleta ha perso la vita nel primo pomeriggio di domenica, lungo la provinciale 175, in un tratto che percorreva abitualmente per preparare le gare. L’impatto è avvenuto intorno alle 14.30 e si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo, insieme al personale sanitario con un’auto medica e un’ambulanza della Croce Blu di Almenno San Salvatore. I soccorritori hanno tentato ogni manovra possibile, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
