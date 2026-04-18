A Bergamo, il cortometraggio prodotto da Oki Doki Film e realizzato con il supporto di Skillherz, è stato selezionato tra i trecento titoli in gara ai Nastri d’Argento. Il film, nato e sostenuto dall’iniziativa presso il centro commerciale Oriocenter, è ora in finale. La scelta tra numerosi lavori dimostra l’interesse del settore per questa produzione. La decisione finale sarà comunicata prossimamente.

SETTIMA ARTE. Scelto fra trecento titoli il cortometraggio nato e sostenuto da Oriocenter col supporto formativo di Skillherz, prodotto da Oki Doki Film. Dopo la candidatura ai David di Donatello, «Le Faremo Sapere» si conferma protagonista del cinema breve italiano. Il cortometraggio prodotto a Bergamo da Oki Doki Film con Beppe Manzi, diretto da Beppe Tufarulo e nato all’interno del progetto Settima Arte Festival promosso e sostenuto da Oriocenter, è stato selezionato tra i cinque finalisti della categoria cortometraggi di fiction ai Nastri d’Argento 2026. Il premio sarà assegnato il 23 aprile a Roma. I Nastri d’Argento, assegnati dal...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cinema, ai Nastri d’Argento c’è Bergamo in finale con «Le faremo sapere»

Notizie correlate

Continua il successo del cortometraggio “Le Faremo Sapere”, che entra tra i cinque titoli finalisti ai Nastri d’Argento 2026Dopo i David di Donatello, “Le Faremo Sapere” continua la sua corsa al successo con la candidatura ai Nastri d’Argento 2026.

Il cortometraggio “Le Faremo Sapere” sorprende ancora con la prestigiosa candidatura ai Premi David di Donatello 2026“Le Faremo Sapere”, cortometraggio nato all’interno del progetto Settima Arte Festival promosso e sostenuto da Oriocenter, è stato selezionato nella...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: CORTI D’ARGENTO 2026, LA SELEZONE UFFICIALE; Cinema, ai Nastri d’Argento c’è Bergamo in finale con Le faremo sapere; Nastri d’Argento 2026: annunciati i 10 finalisti dei cortometraggi; Un sacco bello, arriva al cinema la versione restaurata. Verdone: Io ci sarò.

Cinema, ai Nastri d’Argento c’è Bergamo in finale con «Le faremo sapere»Scelto fra trecento titoli il cortometraggio nato e sostenuto da Oriocenter col supporto formativo di Skillherz, prodotto da Oki Doki Film. ecodibergamo.it

Rukeli nella cinquina dei Nastri d’Argento 2026: da Scampia un corto d'animazione che emozionaDal progetto europeo Tracer al debutto a Venezia, il film di Alessandro Rak nasce dal lavoro condiviso con adolescenti rom e napoletani e racconta la storia del pugile sinto Johann Trollmann, simbolo ... napolitoday.it

Il regista direttore artistico del nuovo International Student Film Festival: «Il cinema è giovane» - facebook.com facebook

Cinema, da non perdere «La donna più ricca del mondo»: lo scandalo Bettencourt al ritmo di una commedia francese x.com