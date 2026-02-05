Il cortometraggio Le Faremo Sapere sorprende ancora con la prestigiosa candidatura ai Premi David di Donatello 2026

Il cortometraggio “Le Faremo Sapere”, prodotto nell’ambito del Settima Arte Festival sostenuto da Oriocenter, si aggiudica la candidatura ai Premi David di Donatello 2026 come miglior cortometraggio. La notizia ha fatto subito il giro, e ora il film si prepara a contendersi il riconoscimento più importante del cinema italiano. È una soddisfazione grande per chi ha lavorato alla produzione, e rappresenta un passo importante per il progetto nato per promuovere giovani talenti e nuove storie.

“Le Faremo Sapere”, cortometraggio nato all’interno del progetto Settima Arte Festival promosso e sostenuto da Oriocenter, è stato selezionato nella shortlist dei Premi David di Donatello 2026 nella categoria Miglior Cortometraggio. Un riconoscimento di grande prestigio che porta un progetto formativo territoriale all’interno del più autorevole premio del cinema italiano. Le shortlist sono state annunciate dall’ Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e rappresentano la fase preliminare che porterà, nel mese di marzo, alla definizione delle cinquine ufficiali. Per la prima volta, tra le categorie in shortlist figura anche quella dedicata al Miglior Cortometraggio, categoria che ha visto oltre 200 corti candidati, a conferma della crescente attenzione verso il linguaggio breve e il cinema emergente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Le Faremo Sapere

La candidatura del corto “Le Faremo Sapere” ai Premi David di Donatello ha fatto parlare di sé.

Sono state annunciate le shortlist per i Premi David di Donatello 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Le Faremo Sapere

Argomenti discussi: Le Faremo Sapere in lizza ai Premi David di Donatello; Gennaro Nunziante: Io e Checco Zalone non abbiamo mai litigato, faremo un altro film; Trump a sorpresa su Cuba: Penso che faremo un accordo; Vigilia di Parma-Juve, Cuesta: Faremo il possibile per portare punti a casa (Video). E avrà a disposizione i tre nuovi acquisti.

«Le Faremo Sapere» in lizza ai Premi David di DonatelloLA «SETTIMA ARTE». Prestigiosa candidatura per il corto di Oriocenter realizzato con Skillherz e Oki Doki Film sul tema del colloquio di lavoro visto dalla Gen Z. ecodibergamo.it

‘Le Faremo Sapere’ continua a vincere: doppio riconoscimento al Movievalley di BolognaNuovi premi per Settima Arte e Oriocenter: dopo i numerosi riconoscimenti ottenuti nei festival di tutta Italia, ‘Le Faremo Sapere’ conquista anche il Movievalley – Festival Internazionale di Corti in ... bergamonews.it

18 FEBB. RUOTA DELLA FORTUNA viaggio confermato, vi faremo sapere orario partenza facebook

Grazie! Come se avessimo accettato! Le faremo sapere, chiamiamo noi. x.com