Cicloni e dissesto idrogeologico a Taormina il convegno per una nuova strategia sulla difesa del suolo

A Taormina si è tenuto il convegno intitolato “Dall’emergenza alla prevenzione: una nuova strategia sulla difesa del suolo”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi. L'evento si è concentrato sui danni causati di recente da cicloni e dissesto idrogeologico in alcune zone del paese, con interventi e discussioni sui fenomeni estremi che hanno interessato territori come Scicli e Niscemi.

Taormina ha ospitato il convegno “Dall’emergenza alla prevenzione: una nuova strategia sulla difesa del suolo”, promosso dal Consiglio Nazionale dei Geologi, dedicato ai fenomeni estremi che hanno recentemente colpito territori come Scicli e Niscemi. Un importante momento che l'amministrazione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Strada Morrocco-Sambuca, ultimata una delle opere più rilevanti contro il dissesto idrogeologicoIl sindaco David Baroncelli: “L’opera pubblica risponde alla necessità e alla priorità assoluta di garantire sicurezza alla nostra comunità” Si sono... Leggi anche: Febbo: "Chieti non frana". E il sindaco replica: "Il dissesto idrogeologico non è una mia invenzione" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dalle infrastrutture al dissesto idrogeologico, Senese (Uil): Alla Calabria servono risposte concrete, non annunci · LaC News24; Senese attacca su casa, Zes e dissesto: Alla Calabria servono risposte vere · CosenzaChannel.it; Il tempo dei cicloni non è finito, quello in arrivo sarà pesante; Maltempo in Calabria, sopralluoghi della Protezione Civile nei comuni colpiti: domani vertice in Cittadella sull’erosione costiera. L'allarme dell'Ance: vola la spesa per il dissesto e le emergenze meteo, in tre mesi oltre 1,2 miliardiCon circa il 94,5% dei comuni italiani esposto a rischio idrogeologico, l’Italia senza prevenzione paga un conto salato per le emergenze meteo e i dissesti ... gds.it Senese: «Intervenire subito sulle emergenze calabresi che ormai sono diventate strutturali»La mappa delle priorità secondo la segretaria regionale Uil: housing sociale, Zes Unica del Mezzogiorno, infrastrutture e dissesto idrogeologico ... corrieredellacalabria.it Ristori dopo i cicloni Ulrike e Nils in Calabria: 5mila euro a casa e 20mila a impresa https://gazzettadelsud.it/p=2196901 - facebook.com facebook