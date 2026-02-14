Febbo | Chieti non frana E il sindaco replica | Il dissesto idrogeologico non è una mia invenzione

Mauro Febbo afferma che Chieti non sta franando e accusa il sindaco Ferrara di diffondere informazioni sbagliate. Febbo ha spiegato che le recenti dichiarazioni del primo cittadino, che parlano di un rischio di dissesto, sono infondate e si basa su dati ufficiali. Ha anche aggiunto che le analisi tecniche mostrano come la città sia stabile, nonostante le preoccupazioni sollevate dal sindaco.

ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Serve una legge speciale per Chieti": il Comitato Casa Comune chiede ristori integrali per le vittime del dissesto idrogeologico Interruzione dell'energia elettrica, attività sospese alla scuola dell'infanzia D'Amico e al nido Arcobaleno di Lanciano “Cara Regione, da noi la montagna comincia dove finisce la fabbrica”, da Atessa l'appello a tutti i sindaci dei Comuni montani .🔗 Leggi su Chietitoday.it "Serve una legge speciale per Chieti": il Comitato Casa Comune chiede ristori integrali per le vittime del dissesto idrogeologico Il Comitato Casa Comune di Chieti evidenzia l’esigenza di una legge speciale per il territorio, sollecitando ristori integrali alle vittime del dissesto idrogeologico. Dissesto idrogeologico, incontro pubblico a Chieti con il commissario Marsilio Giovedì prossimo a Chieti si terrà un incontro pubblico con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in qualità di commissario per la fase post-emergenziale. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Mauro Febbo: Chieti non frana, basta falsità; Chieti non frana, basta falsità, Febbo attacca Ferrara sul dissesto idrogeologico. Il sindaco replica: Fa campagna elettorale; Pescara: per la morte del sub Ugo Coppola indagati in 4, l’ultima è la dottoressa che ha rilasciato ...; Schael nominato direttore del Dipartimento sanità della Regione Sardegna. Chieti: per Mauro Febbo la città non frana, basta falsitàVanno totalmente smentite le affermazioni del sindaco Ferrara e le sue critiche in merito alla vulnerabilità della città di Chieti. Dopo 5 anni di inerzia accompagnata da incapacità amministrativa, o ... rete8.it Abruzzo. Traferimento posti letto da Chieti. Febbo (FI) va in Procura. Paolucci replica: Tutto regolarePer il presidente della commissione di Vigilanza sul decreto c’è l’ombra di favoritismi ai privati. Ma l’assessore replica: Il Decreto Lorenzin impone e favorisce la concentrazione delle prestazioni ... quotidianosanita.it "Chieti non frana, basta falsità", Febbo attacca Ferrara sul dissesto idrogeologico. Il sindaco replica: "Fa campagna elettorale" #abruzzo #abruzzospeciale facebook