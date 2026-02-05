Alla fine degli Europei di ciclismo su pista 2026, l’Italia conquista un bronzo nella madison femminile con Venturelli e Balsamo. La gara maschile si conclude con un quinto posto per Consonni e Sierra. La giornata si chiude senza altre medaglie, ma con la soddisfazione di aver portato a casa un risultato importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale degli Europei di ciclismo su pista 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata. 15.21 Si chiude qui l’ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista, con l’Italia che ha aggiunto al suo bottino l’argento nella madison femminile di Balsamo e Venturelli. 15.18 Ultimo titolo che va, quindi, a Kluge, che oggi compie quarant’anni e Augenstein. 15.17 Quinto posto per l’Italia, a -6 dal bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Bronzo per Venturelli e Balsamo nella madison, in quella maschile quinto posto per Consonni e Sierra

Approfondimenti su Venturelli Balsamo

Questa sera, agli Europei di ciclismo su pista, Venturelli e Balsamo conquistano il bronzo nella madison femminile.

Nella finale della madison agli Europei di ciclismo su pista, Venturelli e Balsamo conquistano il bronzo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Riunione Tecnica #211 - Troppo Evenepoel per Ganna. Venturelli campionesse europea under23

Ultime notizie su Venturelli Balsamo

Argomenti discussi: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podio; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: doppio argento per l’Italia con Vece e Venturelli; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Renato Favero è bronzo nell’inseguimento! Balsamo quarta nell’Omnium; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: bronzo storico per l’Italia nella team sprint maschile! Quinti Baima e Boscaro.

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: doppio argento per l’Italia con Vece e VenturelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista. Vi ... oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: niente finale delle medaglie per Vece e Cenci, ora il keirin maschileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 Ecco la finale del keirin maschile: 54 GBR RICHARDSON Matthew 93 NED LAVREYSEN Harrie 155 AIN KALACHNIK ... oasport.it

Con il super treno azzurro dell’inseguimento a squadre ci ha regalato emozioni indimenticabili e medaglie storiche! Auguri a Francesco Lamon, uno dei motori più potenti del ciclismo su pista mondiale! #ItaliaTeam #HappyBday Federciclismo facebook

Ciclismo: Europei pista, due argenti per l'Italia dalle donne. Nella penultima giornata di gare arrivano i podi di Vece e Venturelli #ANSA x.com