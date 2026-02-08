ATB monta in sella e promuove il ciclismo

Questa mattina, ad annunciare la granfondo bergamasca, l’ATB ha messo in strada un autobus speciale. Fino al 10 maggio, il mezzo circolerà per tutte le linee urbane di Bergamo, portando avanti la sua promozione dedicata alla corsa in bicicletta. L’obiettivo è coinvolgere più persone e far conoscere la gara, che si terrà tra qualche settimana.

Bergamo. Anche quest'anno sulle strade della città di Bergamo sarà in servizio un autobus di ATB (Azienda Trasporti Bergamo),che fino al 10 maggio percorrerà tutte le linee urbane di trasporto della città, promuovendo la famosa granfondo bergamasca. La città di Bergamo rafforza il proprio legame con il ciclismo e con la BGY Airport Granfondo, grazie a un'iniziativa promossa dalla La G.M.S. asd (Associazione Sportiva Dilettantistica). L'iniziativa prevede, come lo scorso anno, l'utilizzo di un autobus di linea ATB (Azienda Trasporti Bergamo) completamente personalizzato che, fino al 10 maggio, percorrerà tutte le linee urbane della città promuovendo la storica granfondo bergamasca.

