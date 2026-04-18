Un ristorante cinese situato nel centro di Faenza è stato chiuso dalle autorità locali dopo il sequestro di circa un quintale di alimenti conservati in modo non conforme alle norme igieniche. I controlli hanno evidenziato che i prodotti alimentari non erano tracciati e risultavano in cattivo stato di conservazione. La chiusura è stata disposta per garantire la sicurezza alimentare e l’osservanza delle norme vigenti.

Chiusura di un ristorante nel centro di Faenza e sequestro, all’interno del locale, di circa un quintale di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione e non custoditi secondo le prescritte norme igieniche. È il risultato di una serie di controlli effettuati nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Polizia manfredo negli esercizi commerciali della città con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme amministrative e igienico-sanitarie che devono necessariamente essere rispettate dagli esercenti delle attività di ristorazione. In particolare, durante i controlli effettuati dagli agenti del Commissariato insieme a quelli della Polizia locale e agli ispettori del lavoro è emersa una situazione di gravi irregolarità al ristorante cinese ‘Oriente’ al civico 149 di corso Mazzini a Faenza, che quindi è stato chiuso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cibi conservati male e non tracciati. Chiuso ristorante cinese in centro

Ho provato i Peggiori Ristoranti Cinesi di Milano (DA CHIUDERE)

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