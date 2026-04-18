Il sabato pomeriggio del 18 aprile 2026 su Rai 1 si apre con un programma dedicato ai temi maschili, in onda alle ore 17. La trasmissione si concentra su riflessioni di vario genere e presenta anche il debutto di Piano Boy, un artista emergente che ha suscitato sorpresa con le sue prime esibizioni. La puntata intende affrontare argomenti legati alla mascolinità e alle nuove tendenze nel panorama musicale e culturale.

Il sabato pomeriggio di questo 18 aprile 2026 si apre con un appuntamento dedicato all’approfondimento maschile su Rai 1, dove alle ore 17.10 torna in scena Ciao Maschio. La conduzione del programma è affidata a Nunzia De Girolamo, che per questa nuova puntata ha scelto di esplorare il tema delle complicazioni e degli imprevisti che la vita può riservare, spaziando dagli aspetti affettivi a quelli legati al lavoro o alla sfera familiare. La riflessione centrale del programma nasce da un celebre pensiero espresso da John Lennon nel brano Beautiful Boy, secondo cui l’esistenza consiste proprio in ciò che accade mentre si sono impegnati in una pianificazione diversa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciao Maschio: tra riflessioni e il debutto shock di Piano Boy

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