Nunzia De Girolamo, come ogni sabato, torna con un nuovo appuntamento di Ciao Maschio, il programma di interviste all’universo maschile, in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti dell’11 aprile 2026. Il tema attorno a cui si confronteranno è uno di quelli capaci di scatenare discussioni infinite: che cosa succede se ci si innamora della donna del proprio amico? Ne parleranno con la padrona di casa Paolo Belli, Massimiliano Gallo e Fabio Ferrari, volto indimenticabile de I Ragazzi della Terza C. Nel corso della puntata non mancheranno, come sempre, i rap a tema di Edoardo Tavassi e le canzoni eseguite live dalle Swingeresse: questa settimana Sbatti ben su del bebop, Rossetto e caffè e la sigla de I Ragazzi della Rerza C.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ciao Maschio tra amori e tradimenti con Paolo Belli, Massimiliano Gallo e Fabio Ferrari

Ciao Maschio e la primavera con Rocco Papaleo, Paolo Vallesi e Andreas MullerNunzia De Girolamo torna oggi, sabato 21 marzo, con una nuova puntata di Ciao Maschio, il programma di interviste al mondo maschile in onda alle 17.

Ciao Maschio, gaffe di Enzo Paolo Turchi su Raffaella Carrà: “In camera giocavamo a scopone” | VIDEODopo aver visto un video di se stesso con Raffaella Carrà, a Ciao Maschio Enzo Paolo Turchi ha commesso una terribile gaffe che ha generato ilarità...