Roberto Ciufoli porta le risate al Supercinema

La risata torna protagonista a Santarcangelo. Dopo il tutto esaurito del debutto con Tiziana Foschi e Antonio Pisu, stasera alle 21 il Supercinema ospiterà Roberto Ciufoli, uno dei volti più amati della comicità italiana, protagonista del secondo appuntamento della rassegna teatrale ' A noi ci piace ridere '. Ciufoli, noto al grande pubblico anche per la storica esperienza con La Premiata Ditta, porterà sul palco il suo stile inconfondibile: ironia raffinata, ritmo coinvolgente e una straordinaria capacità di creare momenti di autentica partecipazione con il pubblico. La rassegna, curata dal Centro di cinema e teatro La Valigia dell'Attore sotto la direzione artistica di Samuele Sbrighi, è la prima iniziativa in città interamente dedicata al teatro comico.