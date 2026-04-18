Ci sono ancora ricorsi pendenti Un errore le lettere d’esproprio
Il Comitato Altrestrade di Lucca ha espresso preoccupazione per le lettere di esproprio inviate da Anas ai proprietari dei terreni coinvolti nel progetto dell'asse nord-sud. Secondo quanto riferito, ci sono ancora ricorsi pendenti e si segnala un possibile errore nelle comunicazioni inviate. La questione si aggiunge alle criticità legate alle procedure di esproprio, suscitando reazioni di sconcerto tra i cittadini interessati.
Sconcerto e forte preoccupazione in merito all’invio da parte di Anas delle lettere di esproprio ai proprietari dei terreni interessati dall’asse nord-sud, viene manifestato dal Comitato Altrestrade di Lucca che parla di una forzatura inaccettabile. "Riteniamo questo atto – si legge in una nota – l’ennesima dimostrazione di una grave mancanza di buon senso e di prudenza: Anas sta infatti procedendo come se nulla fosse, nonostante siano pendenti, non uno ma ben due ricorsi – quello promosso dal nostro Comitato e quello del Comune di Capannori – che potrebbero incidere in modo decisivo sul futuro dell’opera. Si tratta di una forzatura inaccettabile.🔗 Leggi su Lanazione.it
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Al mondo vi è soltanto una creatura bugiarda, ed è l’uomo. Tutte le altre sono sincere e leali, poiché si mostrano apertamente per ciò che sono ed esprimono esattamente ciò che sentono. A. Schopenhauer, L’arte di invecchiare. - facebook.com facebook
Qui un particolare dei raggi crepuscolari, i quali altro non sono che le bande di luce/ombra proiettate in cielo dai raggi solari nell'intercettare i corpi nuvolosi (o, non è questo il caso, il profilo orografico). x.com