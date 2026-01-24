L’errore dell’Ausl | Pagate i ticket arretrati ma sono lettere di sollecito ‘sbagliate’

Recentemente, molte famiglie della Romagna hanno ricevuto lettere dall'Ausl Romagna che richiedevano il pagamento di ticket arretrati. Tuttavia, si è scoperto che queste comunicazioni contenevano errori e si trattava di lettere di sollecito errate. Questa situazione ha generato confusione tra i cittadini, evidenziando la necessità di chiarimenti e di una corretta gestione delle comunicazioni ufficiali.

Ravenna, 24 gennaio 2026 – Sono arrivate in molte case di cittadini romagnoli le lettere dell'Ausl Romagna con cui veniva chiesto il pagamento di ticket arretrati, indicati quali non saldati al momento della fruizione di una prestazione specialistica o di un esame. Quei ticket tuttavia – come hanno potuto verificare vari cittadini abituati a conservare le ricevute – risultavano in molti casi regolarmente pagati. Svista informatica. All'origine del disguido, spiegano dall'Ausl Romagna, ci sarebbe una svista informatica. In totale nel 2025 l'Ausl ha inviato ai quattro angoli della Romagna 293mila lettere di sollecito, "relative a ticket insoluti per prestazioni erogate nell'anno 2024 e precedenti – spiega l'azienda –.

