San Siro Inter cinque ricorsi pendenti al TAR | ecco quando si avrà l’udienza decisiva!

Inter News 24 San Siro Inter, i ricorsi pendenti si moltiplicano: cinque al momento. Ecco quando si terrà l’udienza decisiva sull’impianto milanese. Sono cinque i ricorsi pendenti al TAR della Lombardia sul tema San Siro, tutti relativi al progetto di ristrutturazione e alla gestione dell’impianto di Milano, che verranno discussi in un’unica udienza il 23 giugno 2026. Come riportato da Calcio e Finanza, l’ultimo ricorso è arrivato lo scorso dicembre e ha suscitato un nuovo round di tensioni legali tra le parti coinvolte. Nel dettaglio, il ricorso riguarda il contratto firmato il 5 novembre 2025 tra il Comune di Milano e la Stadio San Siro Spa, la società partecipata da Inter e Milan che ha acquisito la gestione dello stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com

