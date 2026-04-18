ci lascia oscar schmidt leggenda del basket italiano

Nella giornata di ieri è stata annunciata la scomparsa di Oscar Schmidt, noto come il miglior realizzatore straniero nella storia del campionato di basket italiano. Aveva 68 anni e da tempo era malato. La sua carriera si è distinta nel panorama sportivo nazionale, lasciando un segno importante nel mondo del pallacanestro. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Nella giornata di ieri si è spenta la vita Oscar Schmidt, il miglior realizzatore straniero della storia del nostro campionato, aveva 68 anni ed era malato da tempo Nella giornata di ieri si è spenta la vita Oscar Schmidt,il miglior realizzatore straniero della storia del nostro campionato e leggenda della nazionale brasiliana. Gli anni Ottanta della Serie A di basket furono palcoscenico delle sue impetuose prestazioni, una raffica di punti messa a referto ogni domenica nei palazzetti del nostro paese. In Brasile lo avevano battezzato con il soprannome,Mano Santa,e con questo passaporto lusinghiero si presentava sui parquet di tutto il mondo. Nella sua patria, ora, lo piangono, così come lo piange Caserta, città d’adozione, di cui era diventato bandiera in campo prima e cittadino onorario poi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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