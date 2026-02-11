Scudetto Nkunku non si sbilancia | Il nostro obiettivo è andare in Champions E sul Como …

L’attaccante del Milan Christopher Nkunku non si lascia andare a troppe parole sulla corsa allo scudetto. In un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport', evita di sbilanciarsi, ma dice che l’obiettivo principale della squadra resta la qualificazione in Champions League. Sul Como, invece, Nkunku non ha fatto commenti precisi. La lotta per il titolo si fa sempre più tesa, ma il francese preferisce concentrarsi sui propri obiettivi stagionali.

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Tra i tanti temi toccati dall'ex Chelsea e Lipsia, anche un pensiero sul campionato italiano. Come ammesso più volte da Allegri, per ogni giocatore ci sono tempi di ambientamento diversi. Nkunku sta lavorando per ambientarsi il primo possibile in Serie A. Intanto, il francese si è espresso così sulla lotta Scudetto con l'Inter che sta animando la Serie A 2025-26. «Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e andare in Champions. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nkunku svela di non aver mai pensato di lasciare il Milan, anche se ha ammesso di aver pensato al suo futuro e ai suoi obiettivi.

Passerini sottolinea: Il Milan non è obbligato a vincere lo Scudetto, l'Inter sì. I rossoneri si sono ritagliati spazio per merito loro e per merito di AllegriCarlos Passerini, giornalista, si è così espresso a MilanVibes sul campionato: Io, a quelli che mi dicono oggi che Nkunku porta via il posto a Leao, dico calma: ... milannews.it

L’attaccante del Milan, Christopher Nkunku, si è raccontato così in un intervista alla Gazzetta dello Sport: tanti i temi affrontati dal franceseL’attaccante del Milan, Christopher Nkunku, si è raccontato così in un intervista alla Gazzetta dello Sport: tanti i temi affrontati dal francese Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante ... calcionews24.com

Nkunku: "Al Milan per vincere. Rabiot è una bestia, Modric super, Maignan leader. Scudetto Ora..." x.com

MILAN DOMINANTE A BOLOGNA: ALLEGRI NON MOLLA LO SCUDETTO! La corsa Scudetto sarà una faccenda milanese, ormai è cosa certa: il Milan giganteggia a Bologna imponendosi per 0-3 grazie alle firme di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, mantenen - facebook.com facebook