Lotta Scudetto Chivu spiazza Napoli e Milan | le parole dopo Sassuolo-Inter

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, l’Inter si prende il primato in classifica e diventa la squadra da battere. Chivu, uno dei protagonisti, ha detto che la squadra ha ancora margini di miglioramento e punta a mantenere la testa della classifica. Napoli e Milan restano attaccate, ma devono sperare in passi falsi dei nerazzurri per risalire. La corsa scudetto entra nella sua fase decisiva.

La lotta Scudetto si avvia in una fase particolare, dove l’Inter si prepara a diventare sempre più capolista e protagonista, mentre Napoli e Milan dovranno inseguire i nerazzurri nella speranza di prossimi passi falsi. La squadra nerazzurra si è imposta contro il Sassuolo, portando a casa tre punti importanti e tenendo a debita distanza proprio azzurri e rossoneri. Lotta Scudetto, Chivu avvisa Napoli e Milan. Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro i neroverdi, soffermandosi proprio sulla lotta Scudetto e quello che saranno i prossimi mesi: ci sono delle percentuali già in gioco? Non secondo l’allenatore della squadra nerazzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, l'allenatore del Milan, Allegri, commenta il momento della squadra e analizza le principali concorrenti per lo scudetto, individuando Napoli e Inter come le pretendenti più serie alla conquista del titolo.

Cristian Chivu commenta la vittoria contro il Sassuolo e mette in guardia i suoi.

