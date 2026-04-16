Conferenza stampa Chivu pre Inter Cagliari LIVE | le parole del tecnico

Il tecnico dei nerazzurri ha parlato alla vigilia della partita contro il Cagliari, che si giocherà nel 33° turno di Serie A 202526. Durante la conferenza stampa, sono state toccate diverse tematiche legate alla preparazione della squadra e alle sfide in programma. Le sue dichiarazioni sono state trasmesse in diretta, offrendo uno sguardo sulle strategie e sugli ultimi aggiornamenti in vista dell’incontro.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Inter Cagliari: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida del 33° turno di Serie A 202526. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter Cagliari, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:30, noi di InterNews24 la seguiremo live. COSA SERVIRA’ DOMANI COL CAGLIARI? – « Noi avevamo fatto le prestazioni anche prima, poi ovvio che si giudica sempre il risultato. Proveremo a fare la prestazione anche domani, consapevoli che manchino 6 partite fino alla fine del campionato.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter Cagliari LIVE: le parole del tecnico CHIVU CONFERENZA STAMPA PRE FIORENTINA INTER:LE PAROLE DI CONTE IL CALCIO È PRESSIONE... Notizie correlate Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Juve LIVE: le parole del tecnico Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Milan Inter LIVE: le parole del tecnico Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inter-Cagliari, giovedì la conferenza stampa di Chivu; I prossimi appuntamenti dell'Inter; La gioia di Chivu, Dumfries, Barella e Thuram dopo la vittoria Streaming | DAZN IT; Vigilia di Inter-Cagliari, Chivu in conferenza stampa ad Appiano: l'orario dell'appuntamento. Inter, tra poco Chivu presenta la partita di campionato di domani contro il Cagliari14:25 - Tra poco Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, presenta in conferenza stampa la partita di domani sera alle ore 20:45 contro il Cagliari,. tuttomercatoweb.com Conferenza stampa Pisacane: lo sciopero della stampa fa saltare l’appuntamentoConferenza stampa Pisacane: il consueto incontro con i gionalisti salta in vista della partita di San Siro contro l'Inter del tecnico Christian Chivu ... cagliarinews24.com L’Inter protegge Bastoni: dovrebbe saltare il Cagliari Nessuna punizione, ci mancherebbe. Anzi. Il punto è le sue condizioni fisiche e psicologiche, come evidenziato dal primo tempo giocato a Como, impongono un break che Chivu è orientato a conc - facebook.com facebook #Inter, col #Cagliari per rimettere in moto la macchina da gol: nel mirino un #record del 2020-21 x.com