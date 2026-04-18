Dopo la partita tra Inter e Cagliari, il difensore ha rilasciato un’ulteriore dichiarazione in risposta alle tensioni con l’ex allenatore. Il campionato si avvicina alla conclusione, con sole sei giornate rimaste e la corsa alle posizioni europee ancora aperta. La stagione sta per terminare e le squadre coinvolte si preparano alle ultime sfide, che potrebbero determinare gli esiti finali della classifica.

Siamo ormai alle battute finali di questo campionato. Rimangono da vivere ormai le ultime sei giornate prima del termine, con un rush finale che risulterà decisivo per le grandi del torneo iscritte alla lotta per l’Europa che conta. Questa sera è arrivato il primo verdetto ufficiale per quanto riguarda le qualificate alle coppe europee: grazie alla vittoria contro il Cagliari, l ‘ Inter è certa di giocare la prossima Champions League. Un fattore sottolineato anche dal tecnico Cristian Chivu nel post-gara: il tecnico, che nei giorni scorsi aveva pungolato gli allenatori avversari – Antonio Conte in primis – proprio per la comunicazione quasi preventiva riguardo gli obiettivi stagionali.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Chivu, altra dichiarazione dopo la stoccata a Conte: cosa ha detto dopo Inter-Cagliari

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