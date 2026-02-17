Chivu, allenatore dell’Inter, ha spiegato a Sky che le tensioni dopo la partita contro la Juventus sono ormai alle spalle. Ha aggiunto che i medici gli hanno fornito aggiornamenti su Calhanoglu, senza entrare nei dettagli. La sua intervista si è concentrata sulla preparazione della squadra in vista della sfida di domani in Champions League contro il Bodo Glimt.

Inter News 24 Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato a Sky in vista della sfida di domani in Champions League contro il Bodo Glimt: le dichiarazioni. Dalla Norvegia, Cristian Chivu ha spento le polemiche con la consueta calma olimpica. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha difeso la trasparenza del suo gruppo. Chivu ha ribadito che la forza dell’Inter, prima a 61 punti, risiede nell’onestà intellettuale e nel lavoro, invitando tutti ad abbassare i toni. Per l’allenatore romeno, il “caso Kalulu” deve servire da lezione per migliorare il calcio, senza però dimenticare quanto di buono costruito finora nel cammino verso lo scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Sky: «Confermo quanto detto dopo Inter Juve, ormai è il passato. Calhanoglu? I medici mi hanno detto che…»

