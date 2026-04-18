Chiusure in arrivo sulla A4 | la viabilità alternativa

Nelle prossime due notti, sulla A4 Milano-Brescia, sono previste chiusure per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. La viabilità sarà interdetta in alcune tratte dell'autostrada, e sono state predisposte deviazioni per i veicoli che percorrono il tratto interessato. La chiusura riguarda specifici orari notturni e si tratta di interventi pianificati per migliorare la segnaletica stradale.

Due notti di chiusura in arrivo sulla autostrada A4 Milano-Brescia per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Nello specifico le chiusure riguarderanno la stazione di Agrate e Cavenago dalle 21 di martedì 21 alle 5 di mercoledì 22 aprile e solo quella Agrate dalle 21 di giovedì 23.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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