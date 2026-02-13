Controlli e manutenzione per un cavalcavia due giorni di chiusure in arrivo sulla A4 Milano-Brescia

La A4 Milano-Brescia sarà chiusa tra lunedì 16 e mercoledì 18 febbraio per controlli e manutenzione di un cavalcavia, dopo che le forze dell’ordine hanno rilevato alcune crepe sospette che richiedono interventi urgenti.

Chiusure in arrivo per controlli e manutenzione di un cavalcavia sulla A4 Milano-Brescia tra lunedì 16 e mercoledì 18 febbraio. Ad essere interessati le tratte Trezzo-Cavenago e la stazione di Trezzo. Vediamo quando. Dalle 23 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Trezzo e Cavenago, verso Milano. La stazione di Trezzo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Trezzo, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SP2, SP179, via Cagliari, via Pirandello, viale delle Industrie e rientrare in A4 alla stazione di Cavenago.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Autostrade per l’Italia ha comunicato che nei prossimi giorni ci saranno chiusure alle stazioni di Bergamo, Seriate, Dalmine e Capriate sulla A4 Milano-Brescia.

Sono in programma lavori di manutenzione sulla A4 Milano-Brescia, con chiusure temporanee di alcuni tratti stradali.

