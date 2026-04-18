Chiusura delle linee e weekend di lavoro per voltare pagina in Europa

Nella giornata di oggi si è parlato di alcune decisioni prese in Europa riguardo alla chiusura di alcune linee e all’organizzazione di weekend di lavoro, con l’obiettivo di cambiare approccio. Da fonti spagnole si riferisce anche di un evento in cui la UEFA ha adottato una posizione severa nei confronti di un club di calcio, coinvolgendo una discussione sulla rimozione di contenuti online relativi a un episodio di eccesso di alcol.

2026-04-18 12:24:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Rimozione dei postumi di una sbornia Lega europea dell’UEFA di fronte a Mutandine è stato duro con lui Betis. Delusione, confusione, rabbia. e tanto da analizzare per capire come una squadra che ha affrontato l’ultimo terzo dell’anno in una situazione imbattibile sia in campionato che nella competizione continentale sia caduta in modo così drastico, con disconnessioni continue, errori che costano punti e una battuta d’arresto finale che fa molti danni e può finire per causare drastici cambiamenti nel progetto. La situazione di Pellegrini Per quanto riguarda il futuro, chiarissimo per il club a sole 72 ore dalla sfida contro i portoghesi, non sembra più essere così chiaro.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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