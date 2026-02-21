Maceratese adesso c’è da voltare pagina
Il Maceratese affronta una sfida importante: Ruani ha subito un problema fisico e potrebbe saltare la partita di domani contro il Notaresco. Intanto, il centrocampista Sabattini si è ripreso e torna a disposizione dopo aver saltato due partite, una per squalifica e l’altra per infortunio. La squadra si prepara a cambiare alcune scelte in campo, con l’obiettivo di voltare pagina dopo le recenti difficoltà. La partita si gioca alle ore 15.00 allo stadio.
È difficile che Ruani possa essere impiegato domani contro il Notaresco, è disponibile il centrocampista Sabattini che ha saltato le ultime due gare, la prima per squalifica e la seconda per infortunio. E la sensazione è che proprio Sabattini possa giocare nella posizione di Ruani, cioè dietro le punte con il compito di inserirsi tra le maglie della difesa. L’attaccante Ciabuschi è destinato a indossare una maglia da titolare, il giocatore si è ben comportato sette giorni fa e la sua conferma appare scontata. Al fianco dell’ex giocatore dell’Atletico Ascoli potranno esserci Osorio e Marras. Non è è disponibile il giovane portiere Cusin, così non ci sono dubbi che Possanzini affidi la maglia numero uno a Gagliardini che avrà sugli esterni di difesa Ciattaglia e Perini, con Lucero e Siniega al centro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
