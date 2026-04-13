L’Atalanta vuole voltare pagina | Non molliamo l’idea Europa

L’Atalanta si prepara a riprendere il cammino dopo una sconfitta casalinga in una partita valida per la qualificazione europea. La squadra ha dichiarato di non voler rinunciare all’obiettivo di tornare in competizioni continentali, nonostante le recenti difficoltà. I giocatori e lo staff tecnic0 sono determinati a rialzarsi e a cercare di qualificarsi nelle prossime sfide ufficiali. La squadra si allena con concentrazione in vista delle prossime gare.

Bergamo, 13 aprile 2026 – Da uno spareggio all’altro. Archiviata la sconfitta casalinga nello scontro diretto contro la Juventus, che ha compromesso la rincorsa al quarto posto, ora l’Atalanta, che oggi ha ripreso gli allenamenti dopo una giornata di riposo, è già sintonizzata sulla sfida di sabato sera all’Olimpico contro la Roma dell’ex Gasperini, sesta con quattro punti di vantaggio sui nerazzurri. Dea che vuole fare risultato per stare in scia ai giallorossi e provare a inseguire un posto in Europa League dal campionato, come alternativa alla Coppa Italia, che rimane l’obiettivo primario dei nerazzurri. Sabato la Roma, quattro giorni dopo a Bergamo arriverà la Lazio per il ritorno della semifinale di Coppa Italia ripartendo dal 2-2 dell’andata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Atalanta vuole voltare pagina: “Non molliamo l’idea Europa” Leggi anche: Atalanta, sfida alla maledizione Inter per ripartire anche in campionato e voltare pagina Maceratese, adesso c’è da voltare paginaÈ difficile che Ruani possa essere impiegato domani contro il Notaresco, è disponibile il centrocampista Sabattini che ha saltato le ultime due gare,...